Pas in aanloop naar feestdagen op voor online criminelen die zich voordoen als bezorgdienst, waarschuwt de Rijksoverheid

Uit onderzoek blijkt: drie op vijf Nederlanders ontvangen weleens een nepbericht dat van een bezorgdienst lijkt te komen, groot deel checkt afzender onvoldoende Opgelet voor online criminelen die zich voordoen als bezorgdienst. Uit nieuw onderzoek van de Rijksoverheid blijkt dat drie op de vijf Nederlanders weleens een nepbericht dat van een bezorgdienst lijkt te komen, ontvangen. De afzender wordt vaak niet gecontroleerd: bijna de helft van de mensen die weleens nepberichten ontvangt, checkt zo’n bericht nauwelijks als een vergelijkbaar bericht verwacht wordt. Rond de feestdagen laten miljoenen Nederlanders hun kerstinkopen thuisbezorgen. Tussen alle berichten over de status van de bezorging valt een nepbericht veel minder op. Met de campagne ‘Laat je niet interneppen’ roept de Rijksoverheid iedereen op om goed de afzender van online berichten te controleren en bij twijfel het bericht weg te klikken.

Vergroot afbeelding Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius: “Online criminelen maken misbruik van je goede vertrouwen door zich voor te doen als een bekende organisatie. Deze criminelen weten dat veel mensen een nepbericht minder goed herkennen als ze op zo’n moment daadwerkelijk een soortgelijk bericht verwachten. Zeker in de drukke maand december. Daarom zeg ik: ‘laat je niet interneppen’!”

Goed van vertrouwen

De meerderheid van de Nederlanders (85%) ontvangt weleens een nepbericht via e-mail, sms of WhatsApp. De helft zelfs één of meerdere keren per maand. Hoewel bijna negen op de tien mensen (86%) zeggen de afzender te controleren als ze twijfelen aan de betrouwbaarheid van een online bericht, besteedt bijna de helft (43%) daar minder aandacht aan wanneer op dat moment een bericht van die vermeende organisatie verwacht wordt. Niet zonder gevolgen, want de mensen die minder aandacht besteden aan het controleren, klikken bijna drie keer zo vaak op een valse link.

Geïnfecteerd, gehackt of geld verloren

Vaak klikken mensen op een valse link omdat het nepbericht geloofwaardig of op dat moment op hen van toepassing lijkt. Drie op de tien klikken weleens op zo’n link omdat ze op dat moment een pakket verwachten. De meest voorkomende gevolgen van het klikken op een valse link: een geïnfecteerd apparaat (met een virus, malware of spyware) en financiële schade. “Ook al verwacht je een bericht van een bedrijf of overheidsinstantie, het is belangrijk om alert te blijven en de afzender te controleren voordat je op een link in zo’n bericht klikt”, zegt Frederiek Burlage, Cybercrime Specialist van de Politie.

Laat je niet interneppen

De meerjarige campagne van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept mensen op goed de afzender van online berichten te checken en bij twijfel weg te klikken of swipen. Op laatjenietinterneppen.nl kunnen mensen meer informatie vinden over hoe ze dit soort online misleiding kunnen herkennen en wat ze ertegen kunnen doen.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in november 2023 uitgevoerd door Verian (voorheen Kantar Public) in opdracht van Rijksoverheid. De representatieve steekproef bestaat uit 1.033 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek wordt volgende week gepubliceerd.