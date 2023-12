De impact van drugscriminaliteit in beeld

De georganiseerde drugscriminaliteit raakt onze hele samenleving. Criminele bendes voeren drugs in en uit, produceren in Nederland allerlei soorten hard drugs en verkopen het door. Veelal gaat de cocaïne en synthetische drugs door naar het buitenland en een deel gaat naar gebruikers in ons land.

Vergroot afbeelding Beeld: Fotograaf Marco van der Caaij

Criminelen geven niks om een veilige woonwijk, de verwoestende werking van drugsafval in een bos en kijken niet op een mensenleven. Wie sneuvelt bij de drugsproductie of bij een schietpartij, heeft pech. De drugshandel is niet zachtzinnig en dat is duidelijk te zien in het fotoboek ‘Onder invloed – De impact van drugscriminaliteit’.

Als je goed kijkt, dan zie je dat er heel wat mensen zijn die er last van hebben. Want achter die drugs gaat een wereld van ellende en geweld schuil. De foto’s in dit boek maken de impact van drugscriminaliteit op het dagelijks leven tastbaar.

Het kabinet investeert fors in de strijd tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Het vergt een lange adem en vasthoudendheid vanuit de hele samenleving. Er is veel aandacht voor preventie en het voorkomen dat jonge jongens kunnen uitgroeien tot grote criminelen. Er wordt ingezet op het verstoren van de drugsnetwerken, die onze open economie en goede infrastructuur proberen te misbruiken. Het gaat daarbij om het ontmantelen van criminelen machtsstructuren en het bestraffen van de misdadigers. Maar bovenal het beschermen van onze vrije samenleving en de hoeders van onze rechtsstaat, zoals burgemeesters, rechters, officieren van justitie, politiemedewerkers, advocaten en journalisten, die door criminelen worden bedreigd.