Eén oplader voor nieuwe apparaten vanaf december 2024

Consumenten gebruiken allerlei elektrisch oplaadbare apparaten zoals mobiele telefoons, tablets, koptelefoons, videogameconsoles, camera’s, computermuizen en e-readers. Nu hebben deze nog verschillende typen opladers. Over een jaar – vanaf 28 december 2024 – moeten nieuwe apparaten op de Nederlandse markt dezelfde (USB-C) aansluiting hebben. Vanaf april 2026 geldt dit ook voor laptops. De ministerraad is vandaag akkoord gegaan met dit besluit van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat).



Het Nederlandse besluit volgt op een eerder aangekondigde Europese richtlijn om te zorgen dat nieuwe apparaten – ook van buiten de EU – op de Europese markt alleen met dezelfde oplaadaansluiting te koop zijn.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Consumentenbescherming betekent voor mij ook: geen onnodige kosten en ongemak. We willen de wirwar aan verschillende opladers die we allemaal nodig hebben terugdringen. Daarom is het goed dat we straks nog maar één type aansluiting voor opladers hebben op veelgebruikte apparaten. Ook, omdat oude weggegooide opladers in Europa jaarlijks zorgen voor duizenden tonnen aan elektrisch afval.”

USB-C aansluiting

Veel apparaten - waaronder de nieuwste types van de bekende mobiele telefoonmerken - hebben inmiddels al deze zogenoemde USB-C aansluiting. De kleine stekker past in elke draairichting op deze aansluiting en gaat bovendien langer mee dan de grotere USB-stekkers die in het verleden gebruikelijk waren. Het is daardoor niet langer nodig om steeds een nieuwe oplader te kopen bij een nieuw elektronisch apparaat. Op het product komt ook informatie over het opladen te staan, zodat consumenten een oplader met het juiste laadvermogen kunnen gebruiken.



Consumenten moeten bovendien zelf kunnen beslissen of ze een nieuw apparaat mét of zonder oplader kopen. Op producten zal ook een pictogram komen te staan, zodat consumenten kunnen zien of er een oplader zit bij het apparaat dat ze kopen.