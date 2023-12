Taskforce Onze hulpverleners veilig vraagt aandacht voor agressie en geweld tegen hulpverleners. ‘Hulpverleners zijn er voor jou. Wat als ze niet zouden komen?’

Het hele jaar door worden politieagenten, brandweerlieden en boa's geconfronteerd met agressie en geweld. Tijdens de jaarwisseling neemt dit ongewenste gedrag toe. De ‘Taskforce Onze hulpverleners veilig’ start daarom de campagne ‘Hulpverleners zijn er voor jou’ om aandacht te vragen voor dit probleem en als maatschappij achter onze hulpverleners te gaan staan.

Van verbale agressie tot het bekogelen met vuurwerk, geweld tegen hulpverleners gebeurt het hele jaar door en beleeft een piek tijdens de jaarwisseling. De ‘Taskforce Onze hulpverleners veilig’ benadrukt dat geweld tegen hulpverleners onacceptabel is en dat het voor iedereen van belang is dat hulpverleners in alle veiligheid hun werk kunnen doen. Ook tijdens de jaarwisseling staan zij klaar om ervoor te zorgen dat iedereen op een fijne en vooral veilige manier het nieuwe jaar kan inluiden.

‘Hulpverleners zijn er voor jou’ is dé centrale boodschap van de campagne. Het is tijd om samen voor hulpverleners te gaan staan en geweld te stoppen. Zij staan in dienst van de samenleving en werken het hele jaar voor de veiligheid van iedereen. Het is onacceptabel dat zij daarbij te maken krijgen met agressie en geweld. En geweld tegen hulpverleners komt vaak voor. Te vaak. Dit mag nooit normaal worden.

‘Woorden doen ertoe. Gedrag doet ertoe. Ik sta voor onze hulpverleners. Dat zou iedereen moeten doen.’ aldus Pieter Verhoeven, voorzitter van de Taskforce Onze hulpverleners veilig.

Hulpverleners komen daar waar geweld wordt gebruikt, waar hulp nodig is in een gevaarlijke situatie of waar gehandhaafd moet worden. Die situaties maakt hulpverleners kwetsbaar en zij verdienen bescherming. Want: wie wil dit werk nog doen als verbaal en fysiek geweld ’erbij hoort’?

Uiteindelijk niemand meer. En wat gebeurt er als ze niet komen?

Maar….ze komen wel. En we roepen iedereen op om het dit jaar eens anders te doen en niet weg te kijken, maar juist samen te werken aan een veilige jaarwisseling voor iedereen. Hulpverleners verdienen respect en waardering voor hun inzet, vooral tijdens deze periode waarin zij zich extra inzetten om anderen veilig het nieuwe jaar in te laten gaan.