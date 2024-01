Minister Van Gennip: 'Nederland moet geen lagelonenland willen zijn'

Minister Van Gennip: “Ons land wordt drukker, grijzer en diverser. Ik kan me voorstellen dat Nederlanders vinden dat onze bevolking niet verder hoeft te groeien. Er zijn nu al te weinig huizen en personeelstekorten in de zorg en het onderwijs. Tegelijkertijd hebben we in een vergrijzend Nederland mensen nodig om onze welvaart op peil te houden. Het rapport van de Staatscommissie maakt duidelijk dat politici en bestuurders voor grote keuzes staan en die ook moeten maken.

Ik vind dat we veel meer moeten kijken of economische activiteiten bijdragen aan de samenleving die we willen zijn. We hebben echt een probleem als het voor werkgevers aantrekkelijker is om drie medewerkers uit Oost-Europa te halen dan te investeren in een robot. Nederland moet geen lagelonenland willen zijn. De lusten van goedkope arbeid zijn voor de werkgever, terwijl de samenleving de lasten draagt. Dat moet eerlijker. De overheid heeft daar wat mij betreft een leidende rol in en moet het niet alleen aan de markt overlaten.

Met dit rapport is het huiswerk voor een volgend kabinet gedaan. Ik vraag hen om samen met de Kamer en polder voortvarend koers te bepalen. Over de grenzen van kabinetten, ministeries en Den Haag heen."