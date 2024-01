Voorrang tien cruciale technologieën voor economie, maatschappij en veiligheid

Bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het kabinet gaan voorrang geven aan tien strategische technologieën. Die zijn nodig voor de Nederlandse banen en inkomsten van de toekomst, het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en onze nationale veiligheid. Zo kan Nederland meedoen aan de razendsnelle technologische ontwikkelingen waarin andere landen binnen en buiten Europa fors en gericht investeren. Dat staat in de Nationale Technologiestrategie waarmee de ministerraad op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat akkoord is gegaan.

Ondernemers, onderzoekers en overheid hebben gezamenlijk op een rij gezet voor welke technologieën en markten de grootste kansen voor Nederland liggen. Door in die technologieën te investeren, versterken we het (toekomstig) verdienvermogen, pakken we ongewenste afhankelijkheden en maatschappelijke uitdagingen aan en is technologisch leiderschap haalbaar.

De ambities voor deze tien technologieën zijn afzonderlijk uitgewerkt inclusief een doelstelling welke positie Nederland in 2035 moet hebben bereikt. Zoals wereldwijd toonaangevend zijn met het ontwikkelen en produceren van geïntegreerde fotonica of in de EU-kopgroep zijn qua fabricage en commercialisatie van quantumtechnologie. De tien technologieën waarin Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen de komende jaren de meeste kansen kunnen gaan benutten zijn:

optica en geïntegreerde fotonica quantum groene chemische productieprocessen biotechnologie gericht op moleculen en cellen beeldvormingstechnologie (opto)mechatronica (industriële systemen/machines en apparaten) kunstmatige intelligentie (AI) en data energiematerialen halfgeleiders cybersecurity

Minister Adriaansens: “We moeten keuzes maken, omdat we steeds vaker worden geconfronteerd met allerlei schaarstes op het gebied van energie, grondstoffen/halfproducten, personeel en ruimte. Andere landen zetten bovendien ook strategisch in op innovatieve technologieën. Nederland heeft met een sterke kenniseconomie als handels- en innovatieland een voorhoedepositie. Met deze strategie en gerichte investeringen kunnen we dat ook in de toekomst blijven. Dat is van groot belang voor een leefbaar en veilig Nederland, maar ook omdat we eerst moeten verdienen om te kunnen verdelen.”

Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën zijn technologiegebieden waar Nederland een sterke wetenschappelijke positie heeft en waarin de komende jaren grote maatschappelijke en economische impact wordt verwacht. Deze technologieën zijn breed toepasbaar in (toekomstige) innovaties en sectoren. Ze zijn onderdeel van het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet en spelen een belangrijke rol in de zogenoemde Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) en het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) waarbinnen bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties gezamenlijk jaarlijks 5,7 miljard euro inzetten op innovatie.