Investeren in de regio: € 386,4 miljoen voor 22 nieuwe Regio Deals

22 Regio’s ontvangen in totaal 386,4 miljoen euro extra van het Rijk. Ze kunnen dat geld gebruiken voor plannen die leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers verbeteren. Het kabinet stelt het budget beschikbaar via de zogenoemde Regiodeals en het geld is bedoeld voor plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Rijk en regio bouwen zo samen aan bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin.

De 22 geselecteerde voorstellen vormen een mix tussen plattelandsgebieden, de stedelijke omgeving, Caribisch Nederland en regio’s aan de grens. De voorstellen worden de komende periode uitgewerkt tot volwaardige Regio Deals. Dat gebeurt in overleg met alle betrokken partijen: overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Voor een klein land als Nederland zijn de verschillen tussen regio’s te groot. Terwijl het pas goed gaat met Nederland als het in iedere regio goed gaat. Daarom hebben we de Regiodeals in het leven geroepen. Daarmee maken we werk van gelijke kansen op goed wonen, leven en werken, waar je ook woont. Van Groningen tot Limburg, met de 22 deals die vandaag zijn aangewezen kunnen regio’s aan de slag met die zaken die voor hen belangrijk zijn. Zoals onderwijs dat beter aansluit op de lokale arbeidsmarkt, een gezondere woonomgeving of betere bereikbaarheid.”

De geselecteerde voorstellen voor Regio Deals met de beschikbare rijksbijdrage in miljoenen:

Het Hogeland € 12,1 miljoen

Regio Centra Groningen € 20 miljoen

Oost-Groningen € 12,5 miljoen

Groningen Noord € 10 miljoen

Zuidwest-Friesland € 17,5 miljoen

Veluwe € 20 miljoen

Regio Achterhoek € 25 miljoen

Regio Zwolle € 30 miljoen

Regio Stedendriehoek € 20 miljoen

Regio Noord-Limburg € 10 miljoen

Regio Midden-Limburg € 20 miljoen

Regio West-Brabant € 15 miljoen

Metropoolregio Eindhoven € 20 miljoen

Noord-Holland-Noord € 32,5 miljoen

Amsterdam Zuidoost € 20 miljoen

Metropoolregio Amsterdam West € 20 miljoen

Drechtsteden-Gorinchem € 25 miljoen

Zuid-Hollandse Delta € 10 miljoen

Waterwegregio € 17,7 miljoen

Delft € 12,3 miljoen

Sint Eustatius (Caribisch Nederland) € 10 miljoen

Saba (Caribisch Nederland) € 5 miljoen

Hoe werkt een Regio Deal?

Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal €5 miljoen en maximaal €40 miljoen.

Bij de selectie kijkt het kabinet naar vier aspecten: de opgave (hoe groot, urgent en complex); de aanpak (hoe integraal wordt de opgave aangepakt); de financiën (welke partijen investeren mee, en hoeveel); en de organisatie (hoe worden regionale overheden, inwoners en bedrijven betrokken). Ook bij deze vijfde ronde heeft het kabinet gekeken naar een evenwichtige verdeling over Nederland en al eerder afgesloten Regio Deals. Bij de beoordeling stond steeds de vraag centraal of de aanpak bijdraagt aan het versterken van de brede welvaart van inwoners en ondernemers in de betreffende regio.

€ 900 miljoen voor Regio Deals in deze kabinetsperiode

Dit is de vijfde ronde Regio Deals; in vier eerdere ronden zijn in totaal al 44 Regio Deals van start gegaan. In de vijfde ronde zijn 29 voorstellen ingediend, waarvan 22 voorstellen verder uitgewerkt zullen worden. Later in 2024 zal – naar verwachting - een zesde ronde volgen. Voor de vierde, vijfde en zesde ronde heeft dit kabinet in totaal €900 miljoen beschikbaar.