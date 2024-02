Benoeming voorzitter Nederlandse Sportraad

Tom van ’t Hek wordt de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Sportraad. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht tot benoeming van de heer Van ’t Hek als voorzitter. De benoeming gaat in op 1 augustus 2024 voor een periode van vier jaar.

Tom van ’t Hek heeft een achtergrond in de gezondheidszorg, sport, media en het sociaal domein. Hij is begonnen als huisarts en in die tijd was hij ook tophockeyer in het Nederlands Elftal Heren. Na zijn topsportcarrière werd hij bondscoach van het Nederlands Elftal Dames. De heer Van ’t Hek is al 30 jaar presentator en commentator voor sportprogramma’s, zoals het Radio 1 Journaal en Langs de Lijn. Verder is hij ook voorzitter geweest van de Raad van Toezicht Jeugdfonds Sport en Cultuur en dagvoorzitter van congressen.

De Nederlandse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en beide Kamers der Staten-Generaal adviseert over beleid en maatschappelijke vraagstukken over sport en bewegen. De Nederlandse Sportraad bestaat momenteel uit acht leden (vier vrouwen en vier mannen).