VOG straks voor iedereen digitaal te ontvangen

Vanaf medio mei is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor iedereen digitaal te ontvangen. Screeningsautoriteit Justis introduceert deze nieuwe ontvangstmethode. Vanaf morgen, 20 maart, wordt het digitaal ontvangen van een VOG in de Berichtenbox van mijnoverheid.nl gefaseerd uitgerold. Tot op heden is de VOG alleen op papier te ontvangen.