Internetconsultatie: subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders

Om werkgevers te ondersteunen bij het duurzaam in dienst nemen van statushouders biedt het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid hen de mogelijkheid om daarvoor een subsidie aan te vragen. Deze subsidie is bedoeld voor extra begeleiding van statushouders op de werkvloer gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen.

De subsidieregeling

De subsidie bestaat uit een bedrag van 6.000 euro per statushouder met een maximum van vier statushouders per organisatie. Werkgevers kunnen dus per kalenderjaar voor maximaal 24.000 euro subsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet die ingezet worden voor activiteiten op de werkvloer gericht op het leren van de vaktaal en het bijbrengen van de cultuur van de organisatie.

Deze subsidieregeling is een aanvulling op de bestaande (financiële) ondersteuning die werkgevers via de regionale werkgeversservicepunten kunnen krijgen bij onder andere de werving en selectie, opleiding en begeleiding van werkzoekenden (waaronder statushouders).

Voorwaarden voor subsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn:

De werkgever moet aangeven hoe de begeleiding wordt georganiseerd, hoe de (bedrijfs-)cultuur wordt bijgebracht en hoe de Nederlandse vaktaal op de werkvloer wordt geleerd.

De werkgever moet opgeven voor welke statushouder(s) deze subsidie wordt gebruikt.

De werkgever moet verklaren dat na de subsidieverlening de statushouder(s) een (leer)-arbeidsovereenkomst aanbiedt voor minimaal 20 uur per week voor de duur van ten minste één jaar.

We horen graag uw mening!

We willen graag weten wat u van de regeling vindt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen? Laat het ons weten via de internetconsultatie https://www.internetconsultatie.nl/subsidieregelingondersteuningwerkgeversinzetstatushouders die op 20 maart van start gaat. U heeft tot 19 april 2024 de tijd om te regeren op de concept subsidieregeling. Na het lezen en verwerken van alle opmerkingen passen wij waar nodig de regeling aan. Werkgevers kunnen van 2 tot en met 30 september subsidie aanvragen via de website uitvoering van beleid SZW.

Meer informatie?

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u in de conceptregeling en de toelichting die bij de internetconsultatie zijn te vinden.