2.643 flexwoningen via de eerste aanvraagronde Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen

De toekenningen van de eerste aanvraagronde van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) zijn bekendgemaakt. 22 Gemeenten ontvangen in totaal 20,6 miljoen euro voor het versneld realiseren van 2.643 verplaatsbare woningen. De stimuleringsregeling is bedoeld voor gemeenten die in korte tijd meer sociale huurwoningen willen ontwikkelen en daarmee een bijdrage willen leveren aan het woningentekort. De eerste woningen uit deze aanvraagronde worden naar verwachting begin 2025 opgeleverd.

22 Gemeenten ontvangen subsidie

Meijerijstad, Amstelveen, Renkum, Apeldoorn, Rotterdam, Venlo, Alblasserdam, Rheden, Horst aan de Maas, Hilversum, Dalfsen, Nieuwegein, Roerdalen, Montfoort, Wormerland, Hardenberg,

Castricum, Breda, Heemskerk, Lansingerland, Schiedam en Texel ontvangen een financiële bijdrage.

In totaal was er in deze aanvraagronde €55 miljoen beschikbaar. Het resterende bedrag van €34,3 miljoen blijft beschikbaar binnen de regeling, die tot en met 2026 doorloopt.

Opening tweede aanvraagronde

Vanaf dinsdag 2 april tot en met woensdag 15 mei 2024 kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag indienen voor de SFT. Voor deze tweede aanvraagronde is een bedrag van 74 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie over de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden op de website van RVO.

Voorwaarden en beoordelingsproces

Alle voorwaarden van de SFT staan op de website van RVO. Hier staat ook meer informatie over het beoordelingsproces.

Lees hier de kamerbrief.