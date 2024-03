Alle verplaatsbare woningen van RVB hebben bestemming

Alle verplaatsbare woningen die door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) door een aanbesteding zijn aangeschaft zijn verkocht. Het gaat in totaal om 1.992 verplaatsbare woningen. Dit heeft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. De woningen worden door gemeenten en corporaties ingezet voor het huisvesten van aandachtsgroepen zoals bijvoorbeeld starters, studenten, dak- en thuislozen en gescheiden personen. Van alle woningen is de overeenkomst getekend. Deze worden verspreid over het hele land geplaatst.

Doel van de aanbesteding

Het doel van de aanbesteding was onder meer het verhogen van de productiecapaciteit bij bouwers, zekerheid geven over afname. En de traditionele projectvolgorde van: planvorming, besluitvorming, vergunningsverlening en dan pas bestellen, doorbreken. De woningen zijn allemaal verkocht, waarbij de laatste sprint juist komt doordat gemeenten zochten naar snelheid; woningen die al voorradig zijn. Hoewel het tempo niet is waar we aanvankelijk op rekenden, is de realisatie nog steeds 4 à 5 keer sneller dan bij de reguliere bouw.