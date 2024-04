Vertegenwoordigingen in Teheran en Erbil zondag gesloten voor publiek

De Nederlandse ambassade in Teheran en het consulaat in Erbil blijven aanstaande zondag uit voorzorg gesloten voor publiek. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit besloten in verband met de oplopende spanningen tussen Iran en Israël. In de loop van zondag besluit het ministerie of de betreffende consulaire balies op maandag weer open gaan.

Mensen die een afspraak hadden, zijn of worden spoedig geïnformeerd dat deze wordt verzet. Het gaat daarbij met name om mensen die een visum willen aanvragen om naar Nederland te reizen. De tijdelijke sluiting geldt vooralsnog niet voor de dienstverlening van VFS Global in Teheran en Erbil. Houd www.vfsglobal.com in de gaten voor eventuele updates.

De andere werkzaamheden van deze diplomatieke posten gaan door. De veiligheid van de medewerkers heeft daarbij de hoogste prioriteit. Over veiligheidsmaatregelen die worden genomen, doet het ministerie om voor de hand liggende reden nooit mededelingen. Hebt u dringend hulp nodig van de ambassade of het consulaat, neem dan contact op via +31 247 247 247.

Op zaterdag zijn alle Nederlandse diplomatieke posten in deze regio zoals gewoonlijk gesloten voor publiek in verband met het weekend. De posten in Teheran en Erbil zouden normaal gesproken op zondag open gaan voor publiek aan het begin van de werkweek in deze landen.