Liesje Schreinemacher keert terug als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Vandaag keert minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) terug van zwangerschapsverlof. Hiermee komt de periode waarin Geoffrey van Leeuwen haar taken overnam ten einde.

Minister Schreinemacher: “Ik kijk terug op vier mooie maanden zwangerschapsverlof en pak vanaf vandaag weer met veel plezier mijn ministerschap op. Ik wil Geoffrey van Leeuwen bedanken voor het waarnemen van mijn taken tijdens mijn afwezigheid, zeker in deze roerige tijden. Fijn om de zaken met een gerust hart in zijn deskundige handen achter te kunnen laten.’’