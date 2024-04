Nederland trekt €10 miljoen extra uit voor humanitaire hulp aan Soedan

Nederland stelt €10 miljoen extra beschikbaar voor noodhulp aan Soedan. Dat maakte minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maandag in Parijs bekend tijdens een conferentie over de humanitaire situatie in Soedan. Het geld is bestemd voor voedselhulp aan de Soedanese bevolking en gaat naar het Wereldvoedselprogramma.

Minister Schreinemacher: “Terecht spreekt het Rode Kruis van een vergeten crisis. Soedan haalt nauwelijks de voorpagina’s, terwijl daar bijna 18 miljoen mensen lijden onder extreme hongersnood. Het is heel belangrijk dat we de internationale druk verder opvoeren, want er moet een staakt-het-vuren komen. De miljoenen Soedanezen die nu in de regio worden opgevangen moeten weer perspectief krijgen.”

Hulp zonder belemmeringen

In Soedan is er niet alleen tekort aan voedsel, water en medicijnen. Het is ook ontzettend moeilijk om Soedanezen te bereiken die de hulp hard nodig hebben. Volgens de VN krijgt op dit moment slechts 10% van de mensen die honger heeft voedselhulp. “In conflictgebieden is het sowieso vaak lastig om op een veilige manier hulp te leveren. Maar in Soedan werken de strijdende partijen actief noodhulp tegen. Hulpverleners en leveringen van hulp worden bijvoorbeeld aan de grens geblokkeerd, en ngo’s hebben te maken met allerlei opgelegde bureaucratische obstakels. De strijdende partijen moeten de toegang drastisch verbeteren.”

In gebieden die heel lastig te bereiken zijn, spelen lokale inwoners een belangrijke rol bij de hulpverlening. Vrouwen en jongeren pakken vaak op vrijwillige basis de handschoen op en bieden voedsel, bescherming en medische hulp. Met Nederlandse bijdrage kunnen de VN en andere hulporganisaties deze lokale initiatieven ondersteunen.

Hulp aan Soedan

De extra bijdrage brengt de Nederlandse steun voor noodhulp aan Soedan in 2024 op een totaal van ruim €42 miljoen. Nederland helpt de Soedanezen ook via andere kanalen. Zo maakt het VN-noodhulpfonds (CERF) 35 miljoen Amerikaanse dollar vrij voor hulp aan het land. Nederland draagt elk jaar €55 miljoen bij aan CERF. Daarnaast levert Nederland bijdragen aan de opvang van Soedanese vluchtelingen in de buurlanden. Zo’n 8 miljoen mensen zijn intern ontheemd, en 2 miljoen Soedanezen zijn gevlucht naar de omliggende landen.