Benoeming raadsheren in de Hoge Raad

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van drie raadsheren in de Hoge Raad.

De heer mr. F. Kuiper is raadsheer in het gerechtshof Amsterdam en zal benoemd worden met ingang van 1 september 2024 en plaatsnemen in de strafkamer van de Hoge Raad.

Mevrouw mr. W.A.P. van Roij, nu raadsheer in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, wordt benoemd met ingang van 1 november 2024 en zal zitting nemen in de belastingkamer.

Mevrouw mr. F. Damsteegt zal benoemd worden per 1 september 2025 en zitting nemen in de strafkamer. Zij is op dit moment rechter in de rechtbank Rotterdam.

De drie raadsheren worden benoemd op voordracht van de Tweede Kamer.