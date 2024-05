Klik hier voor vrede: Internationale Dag van de VN-vredeshandhavers

Op 29 mei is het International Day of UN Peacekeepers (Internationale Dag van de VN-vredeshandhavers). Deze dag staat in het teken van alle mensen die zich sterk maken én maakten voor vredesmissies van de Verenigde Naties (VN).

Vergroot afbeelding Beeld: © United Nations / Eric Kanalstein

Het belang van de VN en vredeshandhavers

De wereld is de laatste jaren onrustiger en onveiliger geworden. De VN is de enige organisatie waar alle landen aan tafel zitten om oplossingen te vinden voor conflicten. Nederland waardeert daarom het belangrijke werk van de VN en vredeshandhavers. Lees ook: Wat zijn de Verenigde Naties (VN)?

Internationale Dag van de VN-vredeshandhavers

De eerste peacekeepers-operatie van de VN begon op 29 mei 1948. Sindsdien hebben meer dan twee miljoen mensen zich ingezet voor 71 VN-vredesmissies. Civiele experts, politiemensen en militairen (de beroemde blauwhelmen), die elk hun steentje bijdroegen aan veiligheid en stabiliteit in de wereld.

Op de Internationale Dag van de VN-vredeshandhavers herdenken we ook de meer dan 4.000 peacekeepers die sinds 1948 sneuvelden tijdens hun inspanningen voor vrede.

Het werk van peacekeepers

Peacekeepers worden over de hele wereld ingezet. Niet om te vechten, maar om de vrede te bewaren. Een vrede die vaak nog pril is na een conflict of oorlog. Het werk van vredeshandhavers is zwaar en complex. Zij zetten hun leven op het spel om landen te helpen, op een soms lange weg naar vrede. En daarom bedankt Nederland de peacekeepers voor hun grenzeloze inzet.

Op dit moment worden er wereldwijd 11 VN-vredesmissies (Engels) uitgevoerd. 125 landen, inclusief Nederland, bundelen hun krachten om hiervoor de juiste mensen en middelen te leveren. Aziatische en Afrikaanse landen leveren tegenwoordig het overgrote merendeel van de blauwhelmen.

Samen vooruit

De VN kozen dit jaar Fit for the future, building better together als thema voor de viering van Peacekeepers’ Day. Om stil te staan bij alle waardevolle bijdragen van militairen, politie en civiele vredeshandhavers in de afgelopen 76 jaar. En de vooruitgang die aan hen te danken is, op de weg richting een meer gelijke en duurzame wereld.

Wil je meer lezen over deze dag en over vredesmissies wereldwijd? Bekijk de VN-pagina van de International Day of UN Peacekeepers (Engels).