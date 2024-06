Kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden

Met de wijziging van de Wet kinderopvang wordt formeel vastgelegd dat Oekraïense ontheemden recht hebben op kinderopvangtoeslag. Sinds maart 2022 worden, onder voorwaarden, al voorschotten uitgekeerd. Door de wijziging maken ook andere ouders van wie de partner buiten de Europese Unie verblijft, aanspraak op kinderopvangtoeslag. De wetswijziging moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid): “Dankzij kinderopvangtoeslag kunnen Oekraïense ontheemden beter op eigen benen staan en hun kinderen een plek bieden waar zij zich ontwikkelen en de taal leren. De kinderen zijn even weg uit een stressvolle omgeving. Meer Oekraïners aan het werk leidt tot minder krapte op de arbeidsmarkt en zorgt ervoor dat zij werkervaring opdoen die later mogelijk in te zetten is bij terugkeer in Oekraïne.”