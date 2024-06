Internetconsultatie: Kabinet haalt hardheid uit het WIA-stelsel

Mensen die ziek zijn geworden in de WW en vervolgens arbeidsongeschikt worden, krijgen soms een lagere uitkering door de manier waarop het zogenaamde ‘dagloon’ wordt berekend. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil deze hardheid uit het stelsel halen. Daarom start er een internetconsultatie voor de wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.

Werknemers die twee jaar ziek zijn, komen in aanmerking voor de WIA, de regeling voor arbeidsongeschiktheid. Dat werkt ook zo als je ziek wordt vanuit een andere werknemersverzekering, zoals de WW. De uitkering in de WIA wordt dan berekend op basis van de periode van een jaar voordat iemand ziek werd. Omdat UWV de WW-uitkering met een maand ‘vertraging’ uitbetaalt kan er op papier - als werknemers binnen een jaar ziek worden - één maand ontstaan zonder inkomen. Dat heeft gevolgen voor het berekenen van het dagloon en daarmee voor de hoogte van de uitkering.

Van Gennip: “Mensen zijn afhankelijk van de WIA en daarom moeten we hardheden wegnemen. Vandaag zetten we weer een belangrijke stap door een hardheid die mensen in de portemonnee raakt op te lossen. Iemand die ziek wordt moet kunnen vertrouwen op inkomenszekerheid bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bieden de adviezen van de Commissie OCTAS bieden belangrijke aanknopingspunten voor het WIA-stelsel van de komende jaren.”

Deze maatregel geeft uitvoering aan de wens om een ervaren hardheid aan te pakken en aan een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 29 november 2023. UWV past deze nieuwe regel al toe voor mensen die instromen in de WIA sinds de uitspraak. Voor de mensen die al voor 29 november een WIA-uitkering hadden wordt de uitkering verhoogd in de loop van 2024 en met uitloop naar 2025. Het gaat dan specifiek om werknemers die zich hebben ziekgemeld vanuit de Werkloosheidswet en via de Ziektewet zijn doorgestroomd naar de WIA.