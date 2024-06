Benoeming lid voor het College Aruba financieel toezicht

De Rijksministerraad heeft op voordracht van Aruba ingestemd met de benoeming van de heer drs. Marion Agunbero als lid van het College Aruba financieel toezicht (CAft). De heer Agunbero volgt mr. dr. Hellen van der Wal op per 1 augustus 2024.

Marion Agunbero heeft een brede financiële achtergrond. Hij was in de periode juni 2013 tot en met juli 2024 lid van de Raad van Advies van Aruba en vanaf november 2019 tot en met mei 2024 ook directeur van de Stichting Pensioenfonds Tourism Sector Aruba. In de periode 1986 tot 2019 was hij onder andere directeur van de Directie Financiën en bekleedde hij diverse managementfuncties bij de Centrale Bank van Aruba en de Caribbean Mercantile Bank N.V. Met zijn ruime kennis en ervaring zal Agunbero van grote waarde zijn voor het CAft.

Marion Agunbero behaalde zijn Bachelor in Business Administration en Public Administration aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen en zijn Master in Public Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.