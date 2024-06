Dinsdag 2 juli wordt het nieuwe kabinet ten overstaan van Zijne Majesteit de Koning beëdigd. De beëdiging vindt plaats op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Later op de dag komt de ministerraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen op het ministerie van Algemene Zaken en presenteert het nieuwe kabinet zich aan de media op het Catshuis.