Benoeming president gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

De ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Struycken (Rechtsbescherming) ingestemd met de benoeming van mr. E. (Eddie) Bongers tot president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Op dit moment is mr. Bongers lid van het bestuur van het gerechtshof en senior raadsheer. Sinds 15 maart 2024 is mr. Bongers ook waarnemend president. Voor zijn werkzaamheden bij het gerechtshof was mr. Bongers onder andere afdelingsvoorzitter bij de rechtbank Midden-Nederland en directeur bij IVO, de landelijke informatievoorzieningsorganisatie van de Rechtspraak. Mr. Bongers wordt per 1 september 2024 benoemd.

Het gerechtshof is een rechterlijk college dat recht spreekt in hoger beroep in het strafrecht, civiel recht en belastingzaken. Nederland kent vier gerechtshoven: Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ’s Hertogenbosch. In Caribisch Nederland heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie deze functie. Na een hoger beroep hebben partijen de mogelijkheid in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.