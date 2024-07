Consultatie postcodes voor Caribisch Nederland van start

Op dit moment is er geen postcodesysteem in Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Hierdoor komt de post voor inwoners, ondernemers en (overheids)organisaties vaak niet of te laat aan. Ook kan er zonder postcode geen gebruik worden gemaakt van online diensten (e-commerce). Om de (online) dienstverlening van de overheid in Caribisch Nederland te verbeteren, ligt er het voorstel om postcodes vast te stellen in de reeks van 0000AA-0999ZZ. De internetconsultatie is open voor iedereen en je kunt meedenken en reageren tot en met 26 augustus.