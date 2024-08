Benoeming lid Adviesraad Migratie

Prof. dr. Paul de Beer wordt lid van de Adviesraad Migratie. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Faber van Asiel en Migratie. De benoeming gaat in per 1 september 2024.

De afgelopen anderhalf jaar heeft De Beer al grote meerwaarde geleverd als expert van de Adviesraad Migratie. Vooral op het gebied van arbeidsmigratie was zijn deskundigheid van groot belang.

Het onderwerp migratie in relatie tot de arbeidsmarkt en economie blijft de komende jaren een belangrijke focus voor de adviesraad. Door het samenvallen van het vertrek van John Morijn, is De Beer gevraagd of hij zijn expertise als volwaardig lid van de Adviesraad Migratie wil inzetten.

De Adviesraad Migratie bestaat uit voorzitter Monique Kremer en negen leden. Zij zijn allemaal geselecteerd op basis van hun deskundigheid op een bepaald terrein dat te maken heeft met migratie en integratie.