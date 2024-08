Internetconsultatie wijziging van het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten

Op woensdag 28 augustus 2024 start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de consultatie van de wijziging van het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten. Met deze wijziging worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ toegevoegd aan het Maatregelenbesluit, dat al geldt voor de wetten op het gebied van de werknemers- en volksverzekeringen. Het toevoegen van deze wetten sluit aan bij de wijzigingen in het wetsvoorstel Participatiewet in balans en zorgt voor een harmonisatie van het maatregelenbeleid in de sociale zekerheid.

Het verbreden van het bereik van het Maatregelenbesluit geeft de gelegenheid om ook een aantal andere wijzigingen door te voeren. Die wijzigingen dragen bij aan een meer evenredig maatregelenbeleid. Zo worden de hoogte en duur van de maatregelen aangepast, waardoor de financiële gevolgen van maatregelen beperkt worden. Ook wordt het mogelijk om een maatregel tussentijds te beëindigen en komt de recidivebepaling te vervallen. Verder krijgen bestuursorganen meer ruimte om in individuele gevallen af te wegen of het opleggen van een maatregel wel gepast is.

Via internetconsultatie.nl kan iedereen tot en met 24 september 2024 suggesties doen voor verbetering van het besluit in voorbereiding.