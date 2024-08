Minister Keijzer start informatiecampagne: Word hospita!

Bij de start van het studiejaar is het nog niet iedere student gelukt om een kamer te vinden. Het tekort aan studentenkamers werd recent geschat op 60.000. Daarom zet het Rijk in een nieuwe informatiecampagne de hospita in de schijnwerpers. De potentie aan mogelijke kamers is groot. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de Nederlanders beschikt over een geschikte ruimte en dat zo’n 8% overweegt hospita te worden. Hiermee zijn in potentie 100.000 kamers beschikbaar. Daarmee kan het studentenkamertekort in één klap opgelost worden.

Mona Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wil met de campagne verhuurders informeren hoe je hospita wordt én wat dat oplevert. “De hospita is in de afgelopen jaren naar de achtergrond verdwenen. Dat is een gemiste kans. Zeker omdat steeds meer mensen ruimte over hebben in huis. Dat is van grote waarde. Hospita’s krijgen extra huurinkomsten en tegelijkertijd zorgt een huisgenoot voor gezelligheid en veiligheid. Voor studenten is het fijn om hun studententijd te starten bij iemand die goed de weg weet in de stad. En ook voor andere groepen is een kamer huren bij hospita een goed alternatief. ”

Bekendheid vergroten

De informatiecampagne ‘Word hospita. Jouw huis van grote waarde’ die nu start, geeft potentiële hospita’s informatie over de kansen van hospitaverhuur. En gaat in op een aantal misverstanden. Zo weten veel mensen niet dat hospitaverhuur vrijwel nooit invloed heeft op toeslagen en uitkeringen als de AOW, WW- en Wajong-uitkeringen. Ook is vaak onbekend dat huurders geen belastingaangifte hoeven te doen van de huuropbrengsten. Woningeigenaren hoeven pas aangifte te doen als ze op jaarbasis meer dan € 5.998 in 2024 aan huuropbrengst krijgen.



Voor gemeenten en woningcorporaties en andere verhuurders is een toolkit beschikbaar, die zij kunnen gebruiken om te informeren en de bekendheid met hospitaverhuur te vergroten. Ook volgt binnenkort een handreiking voor gemeenteambtenaren, medewerkers van woningcorporaties en private verhuurders. Alle informatie over de voorwaarden, de regelgeving en de mogelijke financiële gevolgen zijn te vinden op hospitawijzer en rijksoverheid. De campagne wordt ondersteund door diverse partijen, onder wie koepelorganisaties Aedes en VNG, de Woonbond, een aantal gemeenten, woningcorporaties en hypotheekverstrekkers. De toolkit is te vinden op Volkshuisvesting Nederland.

Wetswijzigingen

Ondertussen werkt Keijzer ook aan het aantrekkelijker maken van hospitaverhuur. De minister komt binnenkort met een voorstel voor een tijdelijk huurcontract voor hospitaverhuur. Deze extra flexibiliteit moet potentiële verhuurders stimuleren. Verder onderzoekt de minister of de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging, die hoger uit kan pakken als het inkomen van de huurder bij dat van de hospita opgeteld wordt, aangepast kan worden. Verder moet het eenvoudiger worden om een huurcontract te beëindigen bij de overdracht van een koopwoning door de hospita. Hypotheekverstrekkers kunnen dan veel vaker toestemming geven voor hospitaverhuur. De verwachting is dat de wetswijzigingen eind 2024 in consultatie worden gebracht.