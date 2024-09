Minister Van Hijum wil einde aan misstanden met arbeidsmigranten

Minister Van Hijum wil een einde maken aan misstanden rondom vooral arbeidsmigranten die werken via een uitzendbureau. De minister verkent daarom de mogelijkheid van een algeheel verbod op uitzendwerk in bepaalde sectoren of een minimum percentage arbeidskrachten dat in vaste dienst moet zijn. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het betreft, zo schrijft de minister, een aanvullende maatregel voor wanneer resultaten achterblijven en misstanden blijven voortduren.

Minister Eddy van Hijum: "Er moet nu echt voortgang worden gemaakt. Deze misstanden duren al te lang voort. Werkgevers moeten orde op zaken stellen in hun sector. Laatst sprak ik een arbeidsmigrant die na één week door zijn uitzendbureau werd ontslagen, binnen 48 uur zijn woning moest verlaten en dakloos werd. En in wijken - bijvoorbeeld in Roosendaal waar ik onlangs was – is er ontzettend veel overlast omdat arbeidsmigranten in kleine appartementjes worden opgehokt. Als bedrijf moet je mensen fatsoenlijk behandelen en de problemen niet afschuiven op de samenleving. Iedereen heeft recht op een zeker bestaan, ook arbeidsmigranten.”

De aanleiding voor de brief is een signaal van de Arbeidsinspectie over drie uitzendbureaus die een zeer hoog percentage ontslag op staande voet hadden en een onderzoek van Somo (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) over misstanden met uitzendbureaus in de vleessector. Naar aanleiding hiervan zijn er afspraken gemaakt met de vleessector over verbeteringen. Daar bovenop gaat de minister een sectoraal verbod verkennen, om die optie achter de hand te hebben mocht er onvoldoende voortgang worden geboekt. De verkenning is naar verwachting begin volgend jaar afgerond, waarna de minister een besluit neemt. Van Hijum: “Een dergelijk verbod is een ingrijpende stap, en een laatste redmiddel. Daarom verkennen we het ook zorgvuldig.”

Minister van Hijum werkt verder aan een wetsvoorstel waarmee malafide uitzendbureaus geweerd kunnen worden, de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. De Tweede Kamer spreekt woensdag met de minister over arbeidsmigratie.