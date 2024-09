Schooljaar start met stevige impuls voor verbeteren van lezen, schrijven en rekenen

Ruim 2100 scholen krijgen met ingang van dit schooljaar extra ondersteuning voor het verbeteren van lezen, schrijven en rekenen. Met deze subsidieronde worden 650.000 leerlingen geholpen. Inmiddels krijgt 60 procent van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs nu extra ondersteuning. Staatssecretaris Mariëlle Paul (funderend onderwijs en emancipatie) opent vandaag het schooljaar in regio Noord bij het Linde College in Wolvega, één van de scholen die vanaf nu aan de slag gaat met het verbeteren van deze vaardigheden.

Staatssecretaris Paul: “Iedere leerling moet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. We werken daarom al geruime tijd aan het op een hoger niveau brengen van deze basisvaardigheden. Leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals werken hier keihard aan. Grote klasse hoe ze dat dagelijks doen. Maar we zijn er nog niet. Dit vergt een lange adem en het is daarom zaak om vast te houden aan de ingezette koers. Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat elk kind een stevige basis meekrijgt.”

Lezen, schrijven en rekenen krijgen absolute prioriteit, zo benadrukt het kabinet in het hoofdlijnenakkoord. Deze basisvaardigheden zijn dan ook onderdeel van het aangekondigde Herstelplan Kwaliteit Onderwijs.

Inmiddels 1,5 miljoen leerlingen bereikt

Scholen zoals het Linde College ontvangen verspreid over twee jaar 1.000 euro per leerling om het niveau van lezen, schrijven en rekenen te verbeteren. Met deze (derde) subsidieronde, die voor de zomer werd aangekondigd, wordt 650 miljoen euro verdeeld over ruim 2.000 scholen. Sinds 2022 zijn ruim 5.100 scholen in het primair, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs aan de slag met subsidie vanuit het Masterplan basisvaardigheden. Inmiddels zijn bijna 1,5 miljoen leerlingen bereikt, dat is ruim 60 procent van het totaal aantal leerlingen in Nederland. Scholen die van de Inspectie van het Onderwijs een oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ hebben gekregen worden actief benaderd om een subsidieaanvraag in te dienen.

Acties ingezet op scholen

De verbeteraanpak is gebaseerd op inzichten uit de wetenschap en de onderwijspraktijk en past in de specifieke context van een school. Deze inzichten vertalen scholen naar concrete acties. Denk aan het creëren van een leesrijke omgeving door een bibliotheek op school te introduceren, in samenwerking met de plaatselijke bibliotheek. Scholen werken ook vaker met rijke teksten om leerlingen kennis bij te brengen over de wereld en om ze taalvaardiger te maken. Zo lezen ze bij aardrijkskunde of geschiedenis vaker goed geschreven en uitdagende teksten uit (kinder- en jeugd)boeken waarmee zij hun kennis en woordenschat verrijken. Dat draagt bij aan meer leesplezier en -motivatie.

Bij rekenen en wiskunde zetten veel scholen rekenmethoden in die ook in andere vakken terugkomen, waardoor de stof beter beklijft. Ook zetten scholen vaker in op de professionalisering van docenten, om zo de onderwijskwaliteit duurzaam te verbeteren.