Kabinet steunt WHO bij vaccinatiecampagne mpox

Het kabinet maakt € 3 miljoen extra vrij voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om het mpox-virus in Afrikaanse landen te bestrijden. Dat heeft minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) maandag besloten.

Minister Klever: “Het mpox-virus grijpt steeds sneller om zich heen in Afrika. Vaccins zijn belangrijk, maar er is meer nodig om de vaccins ook bij de mensen te krijgen die ze het hardst nodig hebben. Daarom steun ik het plan van de WHO, die vaccinatiecampagnes opzet. Met deze aanpak wil de WHO risicogroepen vaccineren en mpox sneller opsporen. Zo helpen we voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.”

De WHO heeft in augustus een plan opgesteld om de mpox-epidemie in te dammen. Daarbij gaat het ook om transport van vaccins, meer testcapaciteit en het trainen van personeel. De WHO zal de aanpak landelijk, regionaal en wereldwijd coördineren.