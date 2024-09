Kabinet beperkt bezuiniging op ambassades en consulaten

De veiligheid, vrijheid en het welzijn van Nederlanders staan onder toenemende druk door spanningen, conflicten en veranderende machtsverhoudingen in de wereld. Ook snelle technologische en economische ontwikkelingen wereldwijd raken onze samenleving en welvaart direct. Dit vraagt om een assertief en realistisch buitenlandbeleid.

Minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken: “Alle inwoners van het Koninkrijk, evenals de meer dan één miljoen Nederlanders in het buitenland, moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid al het mogelijke doet om hen veilig te houden. Daarnaast moeten Nederlandse burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties erop kunnen rekenen dat Nederland internationaal hun belangen behartigt. Een adequaat postennet is hiervoor essentieel.”

Minister Reinette Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp: “Een derde van wat Nederland verdient komt van buitenlandse handel. Daarom zet het kabinet volop in op handelsbevordering. Zo krijgt de financieringsorganisatie Invest International extra kapitaal om Nederlandse bedrijven te ondersteunen bij internationaal zakendoen. Dit kabinet bezuinigt op ontwikkelingshulp. De hulp die we geven richt zich vooral op voedselzekerheid en watermanagement. Daarbij wordt uitdrukkelijk gekeken naar kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het sluiten van migratiepartnerschappen staat hoog op de agenda om illegale migratie te voorkomen.”

De eerder door het kabinet aangekondigde bezuiniging op het ambtenarenapparaat zal voor ambassades, consulaten en permanente vertegenwoordigingen geen 22% maar 10% bedragen. Dat is vastgelegd in het regeerprogramma. Daarnaast zal Nederland scherpere keuzes maken, beschikbare menskracht effectief inzetten en zo veel als mogelijk de samenwerking met andere landen zoeken via internationale fora om zijn internationale doelen te bereiken.

Veiligheid & Oekraïne

De oorlog van Rusland tegen Oekraïne is momenteel de grootste bedreiging van onze veiligheid, in Nederland en Europa. Nederland blijft Oekraïne politiek, militair, financieel en moreel actief en onverminderd steunen tegen de Russische agressie in tijd van oorlog, herstel en wederopbouw, zolang als dat nodig is. Dat doet Nederland onder andere door het leveren van militair materieel en training van Oekraïense militairen, humanitaire hulp te verstrekken en zich te blijven inzetten voor gerechtigheid voor het Oekraïense volk. Nederland draagt ook bij aan het herstel van kritieke infrastructuur en de wederopbouw en betrekt daarbij zoveel mogelijk het Nederlandse bedrijfsleven.

De NAVO en de Europese Unie zijn de twee belangrijkste samenwerkingsverbanden voor onze internationale veiligheid. Het kabinet wil wettelijk verankeren dat structureel minimaal 2% van het bruto binnenlands product aan Defensie wordt besteed.

Midden-Oosten

Nederland steunt het bestaansrecht en het recht op veiligheid van de staat Israël en verzet zich tegen de ontkenning en bedreiging hiervan, met name door Iran en zijn vazallen. Ten aanzien van het Israëlisch-Palestijns conflict blijft Nederland streven naar een duurzame oplossing die door beide partijen wordt gedragen, waarbij het uitgangspunt de tweestaten-oplossing blijft. Het kabinet veroordeelt terreurdaden en hecht aan het internationaal (humanitair) recht. Ook zet het kabinet in op verlichting van de ernstige humanitaire noden in de Gazastrook en vrijlating van alle gijzelaars.

EU

De Europese Unie is van groot belang voor onze vrede, veiligheid en brede welvaart. We verdienen er ons geld; onze banen zijn er voor een groot deel van afhankelijk. Naast economische voordelen, beschermen we er ook onze democratische rechtsstaat en de veiligheid, grondrechten en persoonlijke vrijheden van onze burgers. Als open economie en stichtende lidstaat is Nederland onlosmakelijk verbonden met de EU. Nederland profiteert van een sterke EU en blijft een constructieve partner in de EU, ook om onze eigen doelen te bereiken.

Handelsbeleid

Onze welvaart hangt direct samen met ons handelsbeleid. Er zijn 2,4 miljoen Nederlandse banen mee gemoeid. Voor Nederlandse bedrijven is het belangrijk dat ze toegang hebben en houden tot buitenlandse markten. Goede handelsverdragen en internationale regels voor eerlijk handeldrijven zijn voor Nederland cruciaal. De EU speelt een belangrijke rol in het maken van die handelsafspraken. De rechtsstaat die we in Nederland en Europa koesteren hebben we ook in het buitenland heel hard nodig.

Daarnaast moet de Nederlandse samenleving beter voorbereid zijn op verstoringen die komen door spanningen in andere landen. We zijn op dit moment te afhankelijk van sommige landen voor cruciale grondstoffen en producten. Die kwetsbaarheden moeten we als Europese Unie zo klein mogelijk maken.

Ontwikkelingshulp

Door de substantiële afname van het budget voor ontwikkelingshulp maakt het kabinet scherpe keuzes. Het budget zet het kabinet zoveel mogelijk in om voedselzekerheid te bevorderen, bij te dragen aan gezondheidszorg in andere landen en wateroverlast tegen te gaan. Nederland heeft daarvoor veel te bieden. Daarom kijkt het kabinet nadrukkelijk naar kansen voor het bedrijfsleven om daar een rol in te spelen.