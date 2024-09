Minister Faber: Nederland krijgt strengste asielregime ooit

Quote van Marjolein Faber, minister van Asiel en Migratie, over asielmigratie.

MARJOLEIN FABER, minister van Asiel en Migratie: Laat ik gelijk met de deur in huis vallen: Ik ga voor het strengste asielbeleid ooit, want uiteindelijk sta ik hier voor de belangen van Nederland. Ik zie dat het vastloopt. Als we kijken naar huisvesting, de zorg, het onderwijs. Laten we niet vergeten: We wonen in een van de dichtstbevolkte landen van Europa. Daarom moeten we grip krijgen op asielmigratie.

Waar ga je als eerste mee starten?

MINISTER FABER:In de maatschappij is er een asielcrisis gaande. Mensen ervaren dat iedere dag. Daarom wil ik ook een asielcrisis juridisch uitroepen, want daarmee kan ik namelijk maatregelen nemen om deze asielcrisis te gaan bestrijden.

Te denken valt aan het niet meer verstrekken van vergunningen voor onbepaalde tijd. Daardoor kan je niet meer permanent in Nederland blijven. Op het moment dat je land veilig wordt, ga je weer terug. Vervolgens: het stapelen van procedures moet stoppen. Het kan niet zo zijn dat men hier jarenlang gaat procederen om uiteindelijk aan het einde van de rit weer terug te moeten. Vervolgens wil ik ook criminele asielzoekers eerder uit kunnen zetten, want voor hen is er geen plaats in Nederland.

Wat heeft nog meer jouw focus?

MINISTER FABER: Het intrekken van de Spreidingswet. Daarnaast wil ik de gezinshereniging fors beperken voor een heel groot deel van de aanvragen. Je moet dan een huis hebben. Je moet dan een passend inkomen hebben en je moet dan ook al twee jaar een vergunning hebben. Vervolgens wil ik ook het niet meewerken aan uitzetting strafbaar gaan stellen. En natuurlijk ga ik binnen Europa voor een opt-out, zodat wij als Nederland weer een eigen keuze hebben betreffende asielmigratieregels. Uiteraard ga ik het grenstoezicht intensiveren om illegale migratie tegen te gaan, want een verzorgingsstaat houdt geen stand als je geen grip hebt op je grenzen, want uiteindelijk sta ik hier natuurlijk voor Nederland.

