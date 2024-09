Regeerprogramma zet in op een groen en welvarend Nederland

Het kabinet heeft vandaag haar regeerprogramma gepresenteerd waarmee het vol inzet op het slagen van de energietransitie, klimaatbeleid en groene groei. Nederland moet een welvarend land blijven én we zijn verplicht om een schonere en gezondere wereld door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Ook moet Nederland minder afhankelijk worden van andere landen voor de levering van onze energie en kritieke grondstoffen.

De belangrijke punten uit het regeerakkoord zijn:

Meer duurzame en betaalbare energie

Inzetten op meer stabiele en schone kernenergie

Het volle stroomnet aanpakken

De industrie vergroenen

Nieuwe groene economische kansen pakken

De klimaatdoelen binnen bereik houden

Minister Hermans, Klimaat en Groene Groei: “Met dit regeerprogramma blijven we onverminderd doorwerken aan de klimaatdoelen en de energietransitie. We werken naar een schone toekomst met groene economische groei en de klimaatdoelen binnen bereik. Ik ga me met veel plezier en toewijding inzetten met veel aandacht voor de betaalbaarheid van energie, het wegnemen van de knelpunten op het volle stroomnet en meer duurzame energiebronnen zoals kernenergie.”

Om groen te groeien, onze welvaart te behouden en onze energieonafhankelijkheid te vergroten moeten nu de juiste keuzes gemaakt worden. Samen met de bestaande en nieuwe innovatieve bedrijven en organisaties groeit Nederland naar een bloeiende, groene economie. De bestaande klimaat- en energiedoelen zijn hierbij het kompas. We geven Nederlands ondernemerschap en creativiteit volop de ruimte en scheppen groene markten. De koploperspositie van Nederland in een verduurzamende wereld versterken we en bouwen we uit.