Oorlog Oekraïne: € 2 miljoen voor DNA-onderzoek vermiste personen

Nederland heeft € 2 miljoen vrijgemaakt voor het International Center for Missing Persons (ICMP) in Den Haag. Nederland wil zo helpen om vermiste en overleden personen in Oekraïne via DNA-onderzoek sneller op te sporen of te identificeren.

ICMP in Den Haag

In juli maakte minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken tijdens zijn bezoek aan Kyiv al bekend de € 2 miljoen voor Oekraïne beschikbaar te stellen, om de forensische capaciteit uit te breiden en DNA-materiaal te verzamelen.

Op dinsdag 17 september 2024 werd de overeenkomst daarvoor met het International Center for Missing Persons (ICMP) in Den Haag ondertekend. Het ICMP is gespecialiseerd in grootschalige analyses van DNA-onderzoek en databestanden. Ook onder andere Duitsland, Noorwegen en de Verenigde Staten steunen het ICMP-programma in Oekraïne.

Wat gebeurt er met de € 2 miljoen?

Met de € 2 miljoen voor het ICMP draagt Nederland bij aan: