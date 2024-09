Nederlandse bijdrage voor noodvoeding kinderen Gaza

Het kabinet trekt € 3 miljoen uit om kleine kinderen in Gaza van noodvoeding te voorzien. De humanitaire bijdrage gaat naar VN-organisatie UNICEF. Dat maakte minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) vandaag bekend in New York, waar ze deelneemt aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Het vorige kabinet had de € 3 miljoen onder voorwaarden gereserveerd voor VN-organisatie UNRWA. Maar het nieuwe kabinet heeft besloten het bedrag via UNICEF te besteden. De humanitaire crisis in Gaza duurt voort. Veel mensen hebben er te weinig te eten.

Minister Klever: ‘UNICEF verstrekt speciale zakjes voedsel om ondervoeding bij jonge kinderen te voorkomen. De Nederlandse bijdrage wordt voor dit levensreddende werk gebruikt.’

De minister vindt het ook belangrijk dat humanitaire hulp via meerdere organisaties terechtkomt bij kwetsbare groepen. ‘We kiezen er nu voor om deze bijdrage via UNICEF te doen. Die organisatie heeft het geld hard nodig voor hun noodhulp.’

Klever benadrukt dat Nederland in januari zoals afgesproken wel de jaarlijkse bijdrage aan UNRWA overmaakt. Deze VN-organisatie speelt volgens het kabinet een belangrijke rol in het bieden van hulp in Gaza. Dat heeft de minister deze week in New York besproken met commissaris-generaal Philippe Lazzarini van UNRWA. Ook sprak ze onder meer met het hoofd van UNICEF, Catherine Russell.

Sinds de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023 heeft het kabinet in totaal € 69 miljoen extra vrijgemaakt voor hulporganisaties. De € 3 miljoen voor UNICEF komt hier nog bij.