Kortgestrafte zelfmelders weer opgeroepen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gaat begin volgend jaar kortgestrafte zelfmelders oproepen die vanwege capaciteitsproblemen niet konden worden geplaatst in de gevangenis. Dat schrijft staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer.

Op het terrein van PI Veenhuizen, locatie Groot Bankenbosch, zijn vanaf het eerste kwartaal 2025 40 plekken beschikbaar om kortgestrafte zelfmelders te plaatsen. Voor deze plekken geldt een versoberd dagprogramma, waardoor minder personeel nodig is. De wet schrijft voor dat alleen zelfmelders met een straf tot 2 weken hier geplaatst mogen worden.

De helft van de 3445 zelfmelders die vanwege capaciteitsproblemen niet zijn opgeroepen, heeft een straf tot twee weken openstaan. Met deze plaatsen kunnen enkele honderden en in het meest gunstige geval meer dan duizend kortgestrafte zelfmelders per jaar worden opgeroepen. De staatssecretaris blijft samen met DJI zoeken naar extra capaciteit om ook zelfmelders met hogere straffen te plaatsen. Uitgangspunt is dat opgelegde straffen worden uitgevoerd.

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid): “Ik ben blij dat DJI ondanks de schaarste erin geslaagd is om extra plekken voor kortgestrafte zelfmelders te creëren. Het is een belangrijke stap in de goede richting. Ik blijf keihard doorwerken om meer capaciteit te genereren. Maar we zijn er nog lang niet. Daarvoor zijn de capaciteitsproblemen bij DJI te hardnekkig. Lastige keuzes over schurende maatregelen lijken onvermijdelijk. Maar daar loop ik niet voor weg.”

Capaciteitsproblemen hardnekkig

Coenradie schrijft in haar brief dat de capaciteitsproblemen bij DJI hardnekkig zijn en de komende tijd toenemen. Daarom worden nu tal van mogelijke maatregelen tegen het licht gehouden om te beoordelen of hiermee extra capaciteit beschikbaar komt.

Daarbij wordt onder meer gekeken naar de inperking van het aantal uren arbeid, waardoor gedetineerden meer uur op cel zitten en minder personeel nodig is. Ook wordt, waar mogelijk en verantwoord, meer ingezet op meerpersoonscellen.

Cellen huren in Estland

De staatssecretaris was deze week in Estland om een bezoek te brengen aan de gevangenis in Tartu en werd warm verwelkomd door minister van Justitie Liisa-Ly Pakosta. Er is afgesproken om serieus te onderzoeken of het mogelijk is voor Nederland om Estse cellen te huren. Er zijn financiële, juridische en praktische vragen die beantwoord moeten worden. Nederland en Estland zijn vastbesloten om hier samen aan te werken en uit te zoeken wat de beste manier is om samen te werken.