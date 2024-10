Onderhandelaarsakkoord Vervroegd Uittreden

De politievakbonden, minister David van Weel van Justitie en Veiligheid en korpschef Janny Knol sloten gisteren een onderhandelaarsakkoord voor een overbruggingsregeling Vervroegd Uittreden. Hiermee krijgen politiemedewerkers, geboren in het jaar 1961, die zware jaren achter de rug hebben, de mogelijkheid om gebruik te maken van de Regeling Vervroegd Uittreden. Dit betekent dat deze politiemedewerkers maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken en daarbij een maandelijks uitkeringsbedrag ontvangen. Tot op heden konden zij geen gebruik maken van een regeling vervroegd uittreden. Partijen maakten voor deze doelgroep afspraken om te voorkomen dat zij tussen wal en schip kwamen te vallen, in afwachting van een akkoord op centraal niveau in de Stichting van de Arbeid over vervroegd uittreden.

Vergroot afbeelding Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Stimuleren doorwerken

Partijen zijn overeengekomen om doorwerken tot aan de AOW-leeftijd te stimuleren. Alle politiemedewerkers, geboren in het jaar 1961, ontvangen een gratificatie wanneer zij doorwerken tot hun AOW-leeftijd.

Acties politievakorganisaties

Met het sluiten van dit onderhandelaarsakkoord zeggen de politievakbonden toe de acties, in het kader van Vervroegd Uittreden, op te schorten. Dit betekent dat zij af zien van de huidige en nieuwe acties.

Duurzame inzetbaarheid

Politiemedewerkers staan in de frontlinie en hun werk is onvoorspelbaar, zwaar en kent risico’s. Zij verdienen de juiste aandacht en zorg. Hierom zijn afspraken gemaakt om in te blijven zetten op duurzame inzetbaarheid van de politiemedewerkers. De huidige maatregelen worden op effectiviteit bezien en op basis van de nieuwe visie Gezond Politiewerk worden nieuwe maatregelen verkend. Met als stip op de horizon dat uiteindelijk iedere politiemedewerker duurzaam inzetbaar het pensioen kan halen.

Informatieve bijeenkomsten

Partijen zijn blij met het onderhandelaarsakkoord voor een overbruggingsregeling Vervroegd Uittreden. De politievakbonden brengen hun achterban via informatieve bijeenkomsten op de hoogte van dit onderhandelaarsakkoord.

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel: “Politiewerk is vaak zwaar werk. Daarom is het heel logisch dat politiemensen met zware jaren achter de rug eerder kunnen stoppen met werken. Voor een groep die tussen wal en schip dreigde te vallen is de mogelijkheid om vervroegd uit te treden nu goed geregeld. Ik ben de politievakbonden, de politie en de medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid dankbaar voor hun inspanningen om tot dit mooie resultaat te komen”.