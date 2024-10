Staatssecretaris Rummenie en visserijregio’s ondertekenen Visserij Ontwikkel Plan

Staatssecretaris Jean Rummenie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) en bestuurders uit de 5 visserijregio’s hebben vandaag het convenant voor het Visserij Ontwikkel Plan (VOP) ondertekend. Hierdoor kunnen de regio’s beginnen met het uitvoeren van tal van inspirerende projecten die bedrijven in de visserijketen aan wal nieuw perspectief bieden en de traditionele identiteit van visserijgemeenschappen helpen te behouden.

Staatssecretaris Jean Rummenie: “De visserij hoort traditioneel bij Nederland, maar heeft zware jaren achter de rug en staat voor enorme uitdagingen. Dit heeft grote impact op de sociaal-economische situatie van veel families die al generaties zijn verbonden aan de Noordzeevisserij. Met het VOP geven we hen een steun in de rug. Ik ben enorm onder de indruk van mooie innovaties en initiatieven die uit de gemeenschappen en het bedrijfsleven zijn voortgekomen. Het laat zien hoeveel ondernemerszin er is en hoe levendig de visserijgemeenschappen zijn.”

Voorzitter van het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) en gedeputeerde van de provincie Zeeland, Jo-Annes de Bat: “De uitvoering kan echt bijna beginnen na de ondertekening en dat is maar goed ook, want onze ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners staan te springen om aan de slag te gaan! Met de private, regionale en landelijke bijdragen van in totaal zo’n € 80 miljoen wordt er weer geïnvesteerd in onze visserijgemeenschappen.”

Veranderingen

De Noordzeevisserij maakt grote veranderingen door. De vloot is kleiner, waardoor de aanvoer van met name van traditionele vissoorten als tong en schol vermindert. Daarentegen zullen vissers die doorgaan in de toekomst andere vissoorten aanlanden. Dit heeft gevolgen voor ketenbedrijven, zoals visafslagen, de visverwerkende bedrijven, scheepswerven en visserijcoöperaties, en voor visserijgemeenschappen. Om hen te helpen zich aan te passen en de visserij-identiteit te behouden hebben de regio’s Urk, Zuidwest Nederland, Kop van Noord-Holland, Hollandse Haringkust en Noord-Nederland hun toekomstplannen gebundeld in het VOP. De regio’s, die samenwerken in het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV), en LVVN ondersteunen de initiatieven samen met € 80 miljoen. Daarvan is € 50 miljoen afkomstig van de regio’s en € 30 miljoen van LVVN.

Innovaties

De innovaties voor de ketenbedrijven in het VOP zijn enorm diverse. Zo zijn er projecten voor een marktplaats voor de visserij van de toekomst, een visveiling vanaf zee en voor het opwaarderen van visresten tot hoogwaardige voeding. Ook wordt gewerkt aan innovatieve technieken voor de garnalenverwerking, zodat die weer in Nederland kan gebeuren. Voor behoud van de visserij-identiteit in gemeenschappen zet het VOP onder meer in op versterking van visserijmusea, toeristische activiteiten en het toegankelijk maken van erfgoed. Verder is er aandacht voor vernieuwing van het visserij-onderwijs, zodat nieuwe generaties worden opgeleid voor de visserij van de toekomst. Na de ondertekening van het convenant zullen de financiële middelen begin 2025 worden uitgekeerd, waarna de regio’s aan de slag kunnen. Het VOP loopt tot en met 2030.