Arresten box 3 vertragen modernisering Belastingdienst

Door de recente arresten van de Hoge Raad over box 3 loopt een deel van de IT-modernisering van de Belastingdienst ongeveer één jaar vertraging op. Het gaat om het IT-deel waarbinnen belastingen geheven worden over het inkomen, de zogenoemde Inkomensheffingen. Dit komt omdat een deel van de IT’ers die aan deze modernisering werkt moet worden ingezet om de herstelwerkzaamheden voor box 3 op te pakken. Dit betekent dat de verouderde technologie Cool:Gen niet voor het eind van 2026 zal zijn uitgefaseerd. De verwachting is nu dat dit uiterlijk eind 2027 gebeurd is. Dit schrijft staatssecretaris Idsinga (Fiscaliteit & Belastingdienst) naar aanleiding van een analyse naar de impact van de aanvullende herstelwerkzaamheden box 3.

Staatssecretaris Idsinga: “Het moderniseren van de IT van de Belastingdienst is van het grootste belang. Voor de continuïteit en omdat de expertise van verouderde software binnen en buiten de dienst steeds schaarser wordt. Met nieuwe systemen zorgen we ook dat wetswijzigingen op een snellere manier kunnen worden doorgevoerd. Het is dus zaak dat we de modernisering zo snel mogelijk voltooien. Tegelijkertijd moeten de herstelwerkzaamheden na de uitspraken van de Hoge Raad ook met prioriteit worden opgepakt. Dat betekent dat we nu een nieuwe planning moeten aanhouden. Na de herstelwerkzaamheden, de modernisering en een nieuw stelsel box 3 komt er weer ruimte beschikbaar. Tot die tijd staan continuïteit, herstel en modernisering centraal.”

Alleenverdieners

Naast de genoemde werkzaamheden rond box 3 is er één aanvullende maatregel die wordt ingevoerd in de Inkomensheffingen; de fiscale oplossing voor de alleenverdienersproblematiek. Hierbij gaat het om een groep alleenverdienende huishoudens die door een samenloop van sociale zekerheid, toeslagen, en fiscaliteit een lager besteedbaar inkomen hebben dan een vergelijkbaar huishouden in de bijstand. In het Belastingplan is aangegeven dat de invoering van deze maatregel afhankelijk is van ruimte in het portfolio, maar dat inwerkingtreding beoogd is per 2028. Aan deze beoogde inwerkingtreding houden we vast.

Het kabinet werkt nog varianten uit met als doel een nieuw box 3 stelsel per 2027 in te kunnen voeren. Over de alternatieve invoeringsopties wordt de Kamer voor het eind van dit jaar geïnformeerd. De zogeheten parameterwijzigingen, waarbij belastingmaatregelen wijzigen met bedragen of percentages, blijven de komende jaren gewoon mogelijk.

De nieuwe planning ziet er door deze verschuivingen als volgt uit: