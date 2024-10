Meer maatwerk voor indieningsdatum implementatieplannen pensioentransitie

Op dit moment zijn pensioenfondsen verplicht hun implementatieplan bij de pensioentransitie uiterlijk 1 juli 2025 in te dienen bij DNB. Het kabinet wil na advies van de regeringscommissaris transitie pensioenen de sector meer maatwerk bieden om daarmee de werkzaamheden van de sector beter te spreiden. De nieuwe deadline waarop het implementatieplan moet zijn ingediend bij DNB wordt afhankelijk van de voorgenomen transitiedatum van het fonds. Gekozen is voor een termijn van 12 maanden. Dit betekent dat het implementatieplan uiterlijk 12 maanden voorafgaand aan de transitiedatum moet zijn ingediend. Dit is ook het moment dat pensioenfondsen het communicatieplan uiterlijk moeten indienen bij de AFM.

In het implementatieplan legt het pensioenfonds vast hoe het de pensioenregeling (technisch) gaat uitvoeren en welke stappen het zet om tot de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling te komen. Uitvoeringsprofessionals, waaronder financiële, actuariële en juridische advisering, ICT en ook verantwoordings- en belanghebbendenorganen geven aan dat er in dit proces veel op hen afkomt. Tijdens de transitie wordt er een groot beroep gedaan op de sector en de huidige mijlpaal op 1 juli 2025 vraagt dat ook pensioenfondsen die later overgaan al vroeg het voorbereidende werk afronden. Dit zorgt voor een piekbelasting, wat gevolgen kan hebben voor de kwaliteit en het tempo van de transitie.

Spreiden van werkzaamheden

Door een dynamische indieningsdatum voor het implementatieplan ontstaat er meer ruimte voor uitvoerende partijen om de werkzaamheden tijdens de pensioentransitie te spreiden en de communicatie aan deelnemers zorgvuldig voor te bereiden. Hierdoor neemt de druk af en is een zorgvuldige transitie voor iedereen beter mogelijk. Ook wordt het lerend vermogen in de sector maximaal benut.

Daarnaast zorgt deze maatregel dat de periode tussen de indieningsdatum en het moment van transitie zo kort mogelijk is, waardoor de kwetsbaarheid voor dekkingsgraadrisico’s afneemt en daarmee het risico op overschrijden van de bandbreedtes voor evenwichtigheid.

Deze nieuwe indieningsdatum geldt niet voor de fondsen die voor 1 juli 2026 overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Voor hen blijft de uiterste datum 1 juli 2025. Daarnaast staat het meer dynamisch indienen van de implementatieplannen los van andere deadlines tijdens de pensioentransitie. Voor de uiterste datum dat pensioenfondsen kunnen overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, buigt de Tweede Kamer zich momenteel over een wetswijziging. Aan de Eerste Kamer is vorig jaar toegezegd dat de uiterste transitiedatum met één jaar verschuift naar 1 januari 2028.