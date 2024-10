AkzoNobel en Randstad eerste ‘Gouden’ sponsoren Nederlandse deelname Expo 2025 in Japan

De organisatie van de Nederlandse deelname aan Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan, heeft nieuwe belangrijke partners gepresenteerd. AkzoNobel en Randstad hebben zich toegevoegd als zogenoemde gouden sponsoren. Philips tekende voor een zilveren sponsorpakket. De partnerschappen werden op 4 oktober officieel bekrachtigd tijdens een business event op de Nederlandse Ambassade in Tokio, Japan.

Op uitnodiging van Marc Kuipers, Consul-Generaal te Osaka en de Commissioner-General van de Nederlandse deelname, bezochten Japanse vertegenwoordigers van AkzoNobel, Randstad en Philips de Nederlandse Ambassade om de samenwerking te vieren. ‘Ik ben erg verheugd om deze sponsoren voor de Nederlandse deelname aan te kondigen’, zei Marc Kuipers vanuit Osaka. ‘Deze samenwerking vormt een onmisbare stap in de realisatie van onze deelname. Mede dankzij de steun van onze sponsoren kunnen we een uniek, inspirerend paviljoen én een mooie zakelijke en culturele programmering neerzetten. Deze bedrijven zijn naast hun Nederlandse wortels verweven met Japan en helpen zo de relatie tussen Nederland en Japan te versterken. We kijken dan ook erg uit naar onze samenwerking’.

AkzoNobel

Kaj van Alem, President of AkzoNobel Japan en Global Director van de houtcoating-tak van het bedrijf, zei over de samenwerking: ‘AkzoNobel is enthousiast om betrokken te raken bij de Nederlandse deelname tijdens Expo 2025 Osaka. Voor ons is dit een belangrijke manier om onze toewijding aan een betere toekomst kracht bij te zetten. Expo 2025 biedt een wereldwijd podium én de perfecte kans voor AkzoNobel om ons uitgebreide portfolio van op duurzaamheid gerichte innovatieve oplossingen in Japan te presenteren’.

Randstad

Jos Schut, Chief Human Resources Officer van Randstad Japan, reageerde: ‘Randstad is trots om als partner onderdeel te zijn van de Nederlandse deelname aan Expo 2025 in Osaka. Wij zetten ons in voor een duurzame en eerlijke toekomst, door eerlijke arbeidsmarkten te bevorderen en de groene transitie te ondersteunen. We delen de visie van het thema van de Nederlandse deelname “Common Ground”: een samenleving waarin iedereen zinvol werk kan vinden, vaardigheden kan ontwikkelen en zich kan ontplooien. We kijken ernaar uit om deze reis samen te maken en elkaar te ontmoeten in het Nederlandse paviljoen, op common ground.’

Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan

Nederland is een van de ruim 160 deelnemende landen die zich presenteert op de Expo in Osaka, Japan, die plaatsvindt van 13 april tot en met 13 oktober 2025. De Nederlandse deelname is vormgeven naar het thema ‘Common Ground’, de ambitie om verschillende perspectieven en expertises samen te brengen om nieuwe antwoorden te vinden voor mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste, vergrijzing en voedselzekerheid. Het Nederlandse paviljoen biedt bezoekers een unieke ervaring op het gebied van nieuwe technologieën en innovaties in de energietransitie.

Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven

De Japanse markt biedt volop kansen, met name voor de sectoren duurzame energie en circulaire economie, agri- en horticulture, gezondheidszorg, digitalisering en cultuur. Het Nederlandse paviljoen vormt tijdens Expo 2025 een ontmoetingsplek voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en (culturele) organisaties om zich te presenteren, kennis op te doen en te netwerken met Japanse en internationale partners. Dit door bijvoorbeeld het organiseren van eigen evenementen in het paviljoen of door aan te sluiten bij een van de sectoren die zich tijdens speciale themaweken presenteren in Japan. Zij organiseren een uitgebreid programma met events en missies die naast de Expo ook andere plekken in de Kansai-regio en Tokio aandoen. Bedrijven kunnen daarnaast kiezen uit drie sponsorpakketten: nationaal, goud of zilver.

Kijk voor meer informatie op Road2Osaka: Op weg naar Expo 2025 Osaka (rvo.nl) en www.nlexpo2025.nl.