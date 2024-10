Campagne wijst jongeren op hulp bij geldzorgen

Minder dan een derde van de jongeren met geldzorgen weet de weg naar professionele hulp te vinden. Dit blijkt uit een peiling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Geldfit onder 509 jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Jongeren weten niet goed waar ze terecht kunnen voor hulp. Belangrijke barrières in hun zoektocht zijn de overtuiging dat ze het zelf moeten oplossen (35%), schaamte (28%) of niet willen dat anderen zich ermee bemoeien (18%). Daarom starten het ministerie en Geldfit de campagne ‘Geldstress’.

Als de rekeningen zich opstapelen

Met 52% geeft meer dan de helft van de jongeren aan weleens een onbetaalde rekening of betalingsachterstand te hebben. Het gaat dan met name om rekeningen voor achteraf betalen, leningen bij vrienden of familie en de zorgverzekering. Veel jongeren kampen met geldstress. Zo maakt 59% zich zorgen of er genoeg geld is om alles te betalen, 50% is bang dat het hebben van te weinig geld invloed heeft op sociale relaties. De meeste jongeren praten wel over geldstress met hun directe omgeving en vragen daar ook om hulp en advies. Maar betrekkelijk weinig jongeren weten de weg naar professionele hulp te vinden. Van veel hulpinstellingen hebben ze nooit gehoord en slechts de helft weet dat de gemeente hen kan helpen. Een gemiste kans, want juist bij het vroegtijdig aanpakken van betalingsachterstanden kunnen problematische schulden worden voorkomen.

StressBusters to the rescue

Vandaag staat een team van GeldstressBusters en ervaringsdeskundigen klaar op ROC Nijmegen. Ze delen stressballetjes uit en hebben een belangrijke boodschap: Geldstress? App met Geldfit. De GeldstressBusters dragen alarmerende pop-ups zoals je die ook op je telefoon binnenkrijgt: ‘onbetaalde huur’, ‘openstaande rekening’ en ‘incasso mislukt’. Het is onderdeel van de nieuwe overheidscampagne ‘Geldstress’ om jongeren met beginnende schulden te informeren over de hulpmogelijkheden. De GeldstressBusters reizen de komende maanden door het land om zoveel mogelijk jongeren te bereiken.

Geldstress een halt toeroepen

Afgelopen week presenteerden staatssecretaris Jurgen Nobel (Participatie en Integratie) en staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) een uitgebreid pakket maatregelen om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen. Zo investeert het kabinet extra in vroegsignalering, zodat gemeenten snellere en betere hulp kunnen bieden bij geldzorgen. Ook komt er een integraal schuldenoverzicht en een gratis betalingsherinnering bij verkeersboetes. Met deze en andere maatregelen wil het kabinet voorkomen dat schulden razendsnel oplopen. Daarnaast is het van belang dat jongeren weten waar ze voor hulp kunnen aankloppen.

Geldfit-directeur Pauline van Brakel: “Geldfit is dé plek waar iedereen gratis en anoniem terecht kan met vragen of zorgen over geld. Je kunt persoonlijk en laagdrempelig contact opnemen via WhatsApp, telefoon of anoniem via de chat. Geldfit denkt mee, maar wijst ook de weg naar de juiste hulp in de buurt – van vrijwilligers, gemeenten en andere organisaties. Zo wordt geldstress sneller een halt toegeroepen.”

Over de campagne

‘Geldstress’ is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met Geldfit. De campagne richt zich op jongeren tussen de 18 en 27 jaar en informeert hen over de gratis hulpmogelijkheden die er zijn via Geldfit. Doel van de campagne is jongeren met beginnende schulden te stimuleren om hulp te zoeken als ze geldstress ervaren, zodat hun betaalachterstanden niet problematisch worden.

Zie voor meer onderzoeksresultaten: Peiling hulp bij geldstress | Publicatie | Rijksoverheid.nl