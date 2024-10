Minder regels voor speeltoestellen bij gastouders

Vanaf 1 januari 2025 zijn gastouders uitgezonderd van regels over speeltoestellen en over kinderbedden en -boxen.

Speeltoestellen

Het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS 2023) stelt eisen aan speeltoestellen. Deze regels zijn er om risico’s van publiek gebruik te beperken en zodat kinderen veilig kunnen spelen.

Uit een uitspraak van de rechtbank in 2023 blijkt dat het warenwetbesluit ook van toepassing is op speeltoestellen in de tuin van een gastouder. Deze uitspraak heeft geleid tot onrust onder gastouders. Bij gastouderopvang is het onderscheid tussen publiek en privaat gebruik van speeltoestellen namelijk minder vanzelfsprekend. Neem als voorbeeld een schommel die niet voldoet​ aan de veiligheidsvoorschriften van het WAS 2023. Deze mag wel privé gebruikt worden in de tuin van de gastouder, maar niet tijdens de uren van de gastouderopvang.

Het doel van de regels is om te zorgen dat kinderen veilig kunnen spelen. Dat doel is in de gastouderopvang net zo belangrijk, maar hiervoor gelden andere waarborgen. Zoals de jaarlijkse risico-inventarisatie en het toezicht door de lokale GGD. Om die reden, en vanwege het lastige onderscheid tussen publiek en privaat gebruik, hebben de ministeries van SZW en VWS besloten om een uitzondering te maken voor gastouders. Zij vallen vanaf 1 januari 2025 niet meer onder het warenwetbesluit.

Kinderbedden en -boxen

Er geldt vanaf 1 januari 2025 ook een uitzondering voor gastouders op de Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang. Deze regels zijn nu van toepassing op kinderdagverblijven en gastouderopvang. In de praktijk zijn zij onwenselijk gebleken voor gastouderopvang. Zo is in de gastouderopvang de setting kleiner en is het gebruik van kinderbedden en -boxen doorgaans minder intensief. In de praktijk maakt de gastouderopvang gebruik van bedden en boxen die bedoeld zijn voor particulier gebruik. En niet van de stapelbedden en hoge boxen die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in kindercentra.

Als de gastouderopvang zou moeten voldoen aan de nadere eisen, betekent dit dat kinderen tijdens opvangtijd niet in hun eigen bedje mogen slapen. Of dat in de eigen woning speciaal ontworpen bedjes moeten worden geplaatst. Gelet op deze ongewenste gevolgen hebben de ministeries van SZW en VWS besloten om gastouders uit te zonderen​ van de nadere eisen aan kinderbedden en -boxen.

Meer informatie

De uitzonderingen gelden vanaf 1 januari 2025. Meer informatie is te lezen in de publicatie van het besluit en de toelichting in Staatsblad 2024, 294