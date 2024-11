Verenigde Naties (VN) nemen Nederlandse AI-resolutie aan

Nederland wil betere wereldwijde afspraken over het militair gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Daarvoor diende Nederland samen met Zuid-Korea de allereerste resolutie over dit onderwerp in bij de Verenigde Naties (VN). Deze resolutie werd vandaag aangenomen. Lees hieronder waarom dat belangrijk is.

Vergroot afbeelding AI in het militaire domein Wereldwijd investeren krijgsmachten in AI-technologie. Bijvoorbeeld om sneller besluiten te nemen, gedrag te voorspellen, of vriend en vijand te herkennen. Maar in het militair gebruik van AI zitten grote gevaren en dilemma’s, zoals: Wie is er verantwoordelijk als er fouten worden gemaakt door het gebruik van AI? Kunnen mensen vertrouwen op AI bij besluiten over leven en dood?

Hoe voorkomen we dat er door AI een nieuwe wapenwedloop ontstaat? De ontwikkelingen van AI volgen elkaar snel op. Dat maakt het steeds belangrijker om afspraken te maken over hoe landen verantwoord omgaan met deze technologie. Helemaal in het militaire domein. De aangenomen VN-resolutie is bedoeld om dit onderwerp vaker en concreter te bespreken, met alle landen in de wereld.

Internationale afspraken over verantwoord gebruik AI

AI-technologie is belangrijk voor een sterke en toekomstbestendige krijgsmacht, maar kent dus ook grote risico’s. Door de Nederlandse en Zuid-Koreaanse resolutie wordt bij elkaar gebracht welke risico’s en kansen landen zien, en daarmee legt de resolutie de basis voor internationale normen waar landen zich aan moeten houden. Dat is extra belangrijk nu er veel conflicten in de wereld zijn – waarin AI ook al volop wordt gebruikt.

Niet alleen Nederland ziet het belang van zulke afspraken. Ook de Verenigde Staten en China dienden eerder resoluties in rondom AI in het civiele (niet-militaire) domein.

Resolutie is een resultaat van REAIM

In 2023 en 2024 organiseerden Nederland en Zuid-Korea een internationale conferentie over de verantwoordelijke ontwikkeling, toepassing en het gebruik van AI in het militaire domein: REAIM. De nieuwe resolutie is het resultaat van een gezamenlijke oproep tot actie die regeringsvertegenwoordigers deden tijdens REAIM 2023 in Nederland.