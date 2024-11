Webinar over zzp en schijnzelfstandigheid op donderdag 14 november 2024

Op donderdag 14 november a.s. organiseren het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst twee webinars over zzp en schijnzelfstandigheid:

In deze webinars geven medewerkers antwoord op vragen over wanneer sprake is van loondienst of zzp en wat er verandert als de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 weer volledig gaat handhaven op schijnzelfstandigheid.

Of er sprake is van loondienst of zzp wordt bepaald door hoe in de praktijk gewerkt wordt. Als sprake is van echt ondernemerschap als zelfstandige, dan kan er gewoon als zzp’er worden gewerkt. Maar er zijn ook gevallen van zzp’ers die niet zelfstandig werken, maar worden aangestuurd in hun werk. Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst.

Werken als schijnzelfstandige heeft negatieve gevolgen. Het werkt voor een deel van de werkenden uitbuiting in de hand. Het zorgt voor oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en een race naar de bodem op arbeidsvoorwaarden. En het kan ertoe leiden dat onze sociale regelingen onbetaalbaar worden, omdat de rekening bij een steeds kleinere groep komt te liggen. De twee webinars kunnen opdrachtgevers en werkenden helpen om samen te kiezen voor het juiste contract.