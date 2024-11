Exportcontrole seminar 11 december 2024, 12:00-17:00 uur

Op 11 december 2024 organiseert het ministerie van Buitenlandse Zaken een Exportcontroleseminar op het ministerie. Tijdens het seminar zal mede aandacht besteed worden aan de huidige sancties die zijn ingesteld tegen de Russische Federatie en aan sanctieomzeiling.

U bent hierbij van harte welkom. Het seminar start om 12:30 uur (inloop vanaf 12:00 uur) met een gezamenlijke lunch. Mocht u het seminar willen bijwonen, dan kunt u zich tot 29 november 2024 inschrijven via de link onderaan dit bericht. Meer informatie over het programma en de sprekers volgen uiterlijk drie weken voor aanvang van het seminar.

Omdat wij zoveel mogelijk bedrijven de kans willen geven om dit seminar bij te wonen vragen we u om uw bedrijf met niet meer dan twee personen aan te melden.

Wanneer: Woensdag 11 december van 12:00 uur - 17:00 uur

Waar: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Rijnstraat 8, Den Haag

Meer informatie? Mail naar: exportcontrolseminar@minbuza.nl

Deelname: Via deze registratielink of kopieer de volgende link in uw browser: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkfBf1uH3cRsfWrKOO3GN3f88