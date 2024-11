Werken als één overheid belangrijkste doel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Digitalisering heeft ingrijpende gevolgen voor hoe we leven, wonen en werken. Digitalisering staat dan ook aan de basis van veel van de ambities van het kabinet. De overheid wil digitale technologie verantwoord inzetten en goede dienstverlening bieden aan burgers en ondernemers. In de startbrief die deze week is aangeboden aan de Tweede Kamer introduceert staatssecretaris van Digitalisering en Koninkrijksrelaties Zsolt Szabó de komst van de nieuwe Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS).

Burgers en ondernemers hebben recht op begrijpelijke en toegankelijke dienstverlening van de overheid en het contact met de overheid moet makkelijk zijn. De staatssecretaris benadrukt in zijn startbrief dat de overheid mensen wil bedienen als één overheid en niet als afzonderlijke organisaties.

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Szabó: “De mensen op straat zien geen losse overheidsorganisaties maar alleen dé overheid. En juist deze mensen moeten het uitgangspunt zijn bij alles wat we als overheid aan digitale technologie inzetten.”

Om mensen in Nederland meer als één overheid te bedienen is het belangrijk dat er meer en betere samenwerking komt tussen Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en publieke dienstverleners. Met een heldere richting voor hoe digitale technologie kan bijdragen aan onze samenleving. De Nederlandse Digitaliseringsstrategie geeft hier straks invulling aan. Als coördinerend bewindspersoon op het gebied van digitalisering neemt staatssecretaris Szabó hierin het voortouw.

Digitalisering raakt aan de hele samenleving

De staatssecretaris gaat de komende periode met een groot aantal partijen in gesprek over de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Van wetenschappers en ondernemers tot uitvoeringsorganisaties. In een eerste sessie op 4 november werden al verschillende onderwerpen besproken. Voorbeelden hiervan zijn de dienstverlening aan burgers en ondernemers, de verantwoorde inzet van AI, het samenwerken als één overheid en de veilige uitwisseling van data.

De NDS heeft als doel om bestaande digitaliseringsplannen te verbinden en prioriteiten te stellen. De strategie biedt straks een helder overzicht met onderwerpen waarop de focus ligt en welke doelen hiermee bereikt worden. Tegelijkertijd zal het kabinet ook moeten inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen. Daarom zal er elk jaar waar nodig aanpassingen gedaan worden als ontwikkelingen rond digitale technologie daarom vragen.



Het eerste werk aan de NDS is gestart en naar verwachting zal de definitieve versie in het voorjaar 2025 aan de Kamer worden aangeboden.