Minister Faber kondigt grenscontroles aan

Om irreguliere migratie en migrantensmokkel te bestrijden gaat Nederland vanaf 9 december tijdelijk het toezicht op de binnengrenzen herinvoeren. Dit staat in een voorstel van minister Faber van Asiel en Migratie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Hierna heeft de minister de Europese Commissie, de Raad, de lidstaten en het Europees parlement geïnformeerd, zoals Europese wetgeving voorschrijft.

Deze maatregel moet bijdragen aan het beperken van de instroom van irreguliere migratie naar Nederland. Overdracht van personen die niet voldoen aan de voorwaarden om Nederland in te reizen of te verblijven, wordt gedaan op basis van Europese regelgeving en bestaande afspraken met lidstaten, waaronder met België en Duitsland. De grenscontroles worden zodanig uitgevoerd dat economisch en woon-werkverkeer in de grensregio’s zo min mogelijk wordt gehinderd. Hierover is contact met de grensregio’s. Op luchthavens worden alleen grenscontroles uitgevoerd op specifieke vluchten waarbij risico bestaat voor irreguliere migratie of grensoverschrijdende criminaliteit.

Invoering

De invoering van grenscontroles is een tijdelijke en uitzonderlijke maatregel die het kabinet neemt voor een periode van zes maanden. De maatregel gaat in op 9 december 2024. Europees recht schrijft voor dat notificatie vier weken van te voren plaats moet vinden. De Koninklijke Marechaussee voert de grenscontroles uit binnen de bestaande capaciteit, zet personeel informatie en risico gestuurd in en deelt actief informatie met de buurlanden. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit bouwt de Koninklijke Marechaussee de controles geleidelijk uit.