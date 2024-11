Alle PFAS geclassificeerd als Zeer Zorgwekkende Stof

Alle PFAS komen in Nederland op de lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) te staan. Dat wil zeggen dat voor al deze stoffen per direct een minimalisatieplicht gaat gelden.

Bedrijven moeten dus voorkomen dat ze PFAS uitstoten naar lucht en water. Als dat echt niet mogelijk is, moeten bedrijven de emissie zo veel als mogelijk verminderen. Daarvoor moeten ze eens in de vijf jaar een vermijdings- en reductieplan opstellen.

PFAS is recent als prioritaire stof opgenomen in OSPAR, een verdrag ter bescherming van de Noord-Oost Atlantische Oceaan. Alle aangesloten landen, waaronder Nederland, hebben een verplichting om deze stoffen te minimaliseren. Daarmee worden alle PFAS in Nederland nu bestempeld als ZZS. Dat heeft staatssecretaris Jansen vandaag aan de Tweede Kamer gemeld.

ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mensen en de leefomgeving. Ze kunnen bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn of schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid.

Staatssecretaris Jansen: “We weten allemaal dat PFAS een stof is die je liever kwijt dan rijk bent. Daarom werken we samen met gemeenten en provincies aan het verminderen van PFAS in het leefmilieu. Dat alle PFAS nu ZZS zijn, gaat enorm helpen.”

Meer instrumenten voor gemeenten en provincies

Er wordt al lang gevraagd door gemeenten en provincies, en ook door de Tweede Kamer, om meer PFAS op de ZZS-lijst te zetten. Dat geeft meer instrumenten om de uitstoot van PFAS tegen te gaan door middel van vergunningverlening, handhaving en toezicht.

Nederland werkt momenteel in Europa aan een zo breed mogelijk verbod op PFAS. Nederland heeft samen met Zweden, Noorwegen, Denemarken en Duitsland een voorstel voor een Europees verbod voor PFAS ingediend. Het Europese verbod moet gaan gelden voor de productie, gebruik, verkoop en import van PFAS die in de vele duizenden producten zitten die we elke dag gebruiken.

Rijkscoördinator PFAS/Chemours

Staatssecretaris Jansen heeft vandaag ook aan de Tweede Kamer gemeld dat er een centraal aanspreekpunt komt bij de Rijksoverheid voor gemeenten en de provincie Zuid-Holland over de PFAS-problematiek rondom het bedrijf Chemours. Daarvoor wordt een Rijkscoördinator aangesteld.

De PFAS-problematiek raakt meerdere beleidsterrein binnen het ministerie van IenW alsook het beleidsterrein van verschillende ministeries. De Rijkscoördinator zal fungeren als interdepartementaal aanspreekpunt. Judith Elsinghorst, directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij het Ministerie van IenW, zal deze rol op zich nemen. Elsinghorst is vanuit haar huidige functie, die ze ook zal blijven vervullen, goed ingevoerd in de PFAS-problematiek. Ze heeft goede contacten bij het lokale en regionale bestuur rondom Chemours en bij de andere betrokken ministeries.

Zorgen van omwonenden centraal stellen

Ze zal samen met de gemeenten en provincie de komende tijd bekijken hoe het Rijkscoördinatorschap precies ingevuld zal worden en wat nodig is om het tot een succes te maken.

Elsinghorst: “De afgelopen jaren is er aantal acties in gang gezet in de regio Dordrecht. Uit een recente verkenning van het RIVM waarbij omwonenden van Chemours zijn geënquêteerd blijkt dat veel omwonenden nog grote zorgen hebben over PFAS en Chemours, en dat ze een grote diversiteit aan vragen hebben en waardevolle ideeën over nader uit te voeren onderzoeken. Rijk, Provincie en Gemeenten zullen ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid verder moeten bouwen om een veilige leefomgeving voor de regio te waarborgen. Als Rijkscoördinator voel ik het als mijn verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede samenwerking tussen alle overheidspartijen en een adequate inbreng vanuit het Rijk in dit proces.”

Met het vervullen van de rol van Rijkscoördinator wordt invulling gegeven aan een wens van de Tweede Kamer.