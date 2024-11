Recht op kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden

Sinds het voorjaar van 2022 krijgen werkende Oekraïners met kinderen op de kinderopvang al toeslag als voorschot uitgekeerd. Met de wijziging wordt het recht op kinderopvangtoeslag in de wet vastgelegd. De wetswijziging heeft ook betrekking op ouders van wie de partner buiten de Europese Unie werkt en verblijft.

Verantwoordelijk staatssecretaris Jurgen Nobel: “Kinderopvang is een belangrijke randvoorwaarde om te zorgen dat Oekraïners aan het werk kunnen. Hierdoor zijn zij minder afhankelijk van de overheid. Het helpt daarnaast bij het terugdringen van personeelstekorten, is goed voor de integratie en zorgt voor de nodige werkervaring. Die ervaring kunnen zij later mogelijk gebruiken bij terugkeer in Oekraïne.”