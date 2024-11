Zet ook de knop om: anders omgaan met energie

De Rijksoverheid lanceert een nieuwe campagne om Nederlanders te helpen bewuster om te gaan met energie. Dit is het vervolg op de ‘Zet ook de knop om’ campagne, waarbij huishoudens en bedrijven tips kregen om energie te besparen. De campagne is hier te bekijken.

Druk op het stroomnet

De druk op het stroomnet (ook wel netcongestie genoemd) neemt toe. Met name als veel mensen aan het einde van de dag allerlei elektrische apparaten aanzetten of de auto opladen. De netbeheerders werken hard aan de uitbreiding van het stroomnet, maar dat kost tijd. Daarom maakt het niet alleen uit hoeveel energie we gebruiken, maar ook wanneer we dit doen.

In de campagne worden mensen daarom opgeroepen om, waar dat kan, het stroomgebruik te verplaatsen naar een ander moment van de dag, zodat de avondpiek tussen 16.00 en 21.00 afneemt. Dat kan handmatig, bijvoorbeeld door de wasmachine eerder of later aan te zetten. Maar steeds vaker kunnen slimme apparaten ook ingesteld worden om dit automatisch te doen.

Energie besparen

De campagne blijft ook wijzen op het belang van energie besparen. Dat is goed voor de portemonnee, het klimaat en helpt om de druk op het stroomnet te verminderen. Op de website Zet ook de knop om staan tips en adviezen om energie te blijven besparen. Zoals de thermostaat op maximaal 19 graden zetten, naden en kieren dichtmaken en de ECO-stand van apparaten gebruiken.

Overheid en bedrijven

De overheid en netbeheerders stimuleren bedrijven en instellingen al langer om de druk op het stroomnet te verminderen. Veel bedrijven die een nieuwe of zwaardere elektriciteitsaansluiting worden al geconfronteerd met wachtrijen. Met de nieuwe Wegwijzer Netcongestie als hulpmiddel kan een ondernemer binnen een paar minuten zien of er alternatieve oplossingen zijn, welke acties daarbij horen en wie verder kan helpen.

De overheid werkt zelf ook aan oplossingen om de pieken bij publieke instellingen te verminderen. Zo tekende begin deze maand minister Hermans (Klimaat en Groene Groei) de eerste sectordeal netcongestie met waterschappen en netbeheerders. En spant de overheid zich ook in om de eigen belasting op het net te verlagen.